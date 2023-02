Si è spento Gioachin, anima dell’oratorio

Profondo cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Gianpaolo Gioachin, 72 anni, vinto da malattia. Ieri mattina il decesso all’Hospice di Guastalla. Era molto conosciuto per l’attività di volontariato che lo aveva impegnato in passato nella manutenzione dei campi sportivi dell’oratorio parrocchiale di Pieve e della Us Saturno. Dopo la pensione aveva dedicato gran parte del suo tempo a questo impegno, a disposizione dei giovanissimi che frequentano le struttura sportiva parrocchiale.

Nel 2019 era stato sottoposto a trapianto di cuore: eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al Centro trapianti del Sant’Orsola di Bologna o all’Hospice di Guastalla. In lutto anche il Guastalla Calcio: il figlio Michel, infatti, è presidente della società sportiva. Lascia pure gli altri figli Jenny e Denny, la moglie Marina, il fratello, le sorelle, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, sabato, alle 9,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale guastallese per la vicina basilica di Pieve. Oggi alle 18 la recita del rosario in basilica.