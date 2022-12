Si è spento il cuore della maestra Fornaciari, educatrice al nido

Vasto cordoglio e tristezza ha destato la notizia della scomparsa di Marina Fornaciari, storica maestra, educatrice all’asilo nido a San Martino in Rio, paese dove abitava. Aveva 68 anni. Era stata tra le prima maestre in attività al momento dell’istituzione della scuola d’infanzia comunale in paese, negli anni Settanta. Negli ultimi tempi, prima della pensione, per motivi di salute aveva lasciato l’attività a scuola per essere impiegata alla reception del municipio, al centralino del Comune.

"Era una persona che aveva sempre riconosciuto il valore di vivere in una comunità, di aiutare chi ha bisogno, di lottare per i propri valori affettivi e familiari", il ricordo del vicesindaco Luisa Ferrari. Che aggiunge: "Non sono parole dovute, ma sentite. E solo chi come me ha un passato travagliato, sa il valore di chi c’è e sempre ci sarà: anche solo con un saluto sorridente, con un abbraccio senza bisogno di parole. Vorrei davvero si potesse riflettere su questo. Buon viaggio Marina. E aiutaci ad avere un cuore grande come tu hai avuto per noi".

C’è anche chi la ricorda per la sua "grande passione per i bambini, per l’ironia, per l’incoraggiamento che sapeva dare a chi stava vivendo un momento complicato". Lascia il marito Giovanni Soncini, i figli Chiara e Nicola, i nipoti e altri parenti. I funerali oggi alle 15,30 alla casa funeraria Rossi di via don Borghi a San Martino in Rio, con un momento di saluto prima del trasferimento per la cremazione.

a.le.