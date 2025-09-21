Si è spento il dottor Avantaggiato. L’ultimo saluto alla sala consigliare

Forte cordoglio a San Martino in Rio per la scomparsa del dottor Flavio Marcello Avantaggiato, medico di base molto apprezzato dai cittadini. Aveva 61 anni ed è stato vinto da una malattia. In oltre trent’anni di attività professionale aveva svolto la missione di medico in paese, ricoprendo pure il ruolo di presidente dell’Avis locale alla fine degli anni Novanta. Originario del Salento, si era trasferito in Emilia nel 1992 per motivi di studio. Per un triennio era stato rappresentante sindacale per la Fimmg, ricoprendo pure il ruolo di segretario del locale circolo Pd dal 2008 al 2013, eletto per tre volte consigliere comunale. Proprio in consiglio la sua attività si era finalizzata per interventi a favore della coesione sociale, la lotta contro le disuguaglianze e l’università per l’accesso ai servizi.

Durante gli anni della pandemia Covid aveva collaborato insieme agli altri medici del paese all’apertura di un ’ambucovid’ presso la Rocca Estense di San Martino per garantire una vaccinazione più rapida e capillare. Per questi medici era arrivato il conferimento civile del Mantello di San Martino. L’ultimo impegno a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale e della Medicina di prossimità il dott. Avantaggiato lo aveva speso per l’insediamento e la definizione dei servizi della Casa di Comunità, ormai di prossima apertura.

Il dottor Avantaggiato lascia la moglie Allison Eames e i figli Emma e Giacomo. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Rossi da stamattina dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Domani alle 17 l’amministrazione comunale ha previsto un momento di commiato pubblico che si svolgerà nella sala consiliare della Rocca. Al termine il feretro proseguirà per il crematorio; non fiori ma offerte all’Hospice di Guastalla.

Antonio Lecci