Si è spento il dottor Bertolotti, ex consigliere Dc

Reggio perde una figura di spicco del mondo della medicina, del volontariato e della politica. Si è spento a 93 anni il dottor Paolo Bertolotti.

Originario di Massenzatico, si era laureato in Medicina a Chirurgia nel 1954, all’Università di Parma.

Nel 1955 svolse il servizio di leva come ufficiale medico della divisione Folgore, prima a a Firenze e poi a Treviso.

Nel 1956 venne assunto dall’Istituto Neuropsichiatrico di San Lazzaro, dove il medico ha lavorato fino alla pensione arrivando a ricoprire la carica di primario e responsabile del padiglione Villa Marchi.

Nel 1961 si specializzò in “Malattie Nervose e mentali”, mentre nel 1967 conseguì la specializzazione in “Gerontologia e Geriatria” .

Dal 1963 faceva parte del gruppo redazionale del periodico scientifico “Rivista Sperimentale di Freniatria” di cui divenne direttore responsabile.

Una professione che il dottor Bertolotti sapeva affrontare col sorriso e con grande umanità.

Ma gli interessi, nella sua lunga e ricca esistenza, sono stati molteplici.

In politica, fu un ascoltato consigliere comunale per la Democrazia Cristiana (allora all’opposizione) per due legislature: 197580 e 198085.

Nel mondo del volontariato, fu consigliere all’istituto regionale per ciechi (dal 1975 al 1990) e presidente dell’Avis, l’associazione dei donatori di sangue.

La sua prima donazione avvenne nel lontano 1954: un gesto di generosità che il medico ripeté centinaia di volte.

Per la precisione, in 45 anni di presenza appassionata, le donazioni furono ben 175.

"L’impegno per l’Avis reggiana è stata una sua grande passione, contribuendo alla fondazione dell’Avis provinciale e di quella comunale di cui dal 1968 è stato a lungo presidente prima esecutivo e poi onorario", ricordano gli amici.

Colto, amante della storia e della musica, sempre capace di sorprenderti con una battuta arguta, Bertolotti ha esercitato la sua professione di psichiatra anche nei primi anni della pensione, a testimonianza di un amore mai tramontato per la medicina e per la ricerca

Lascia la moglie Rossana e cinque splendidi figli, che hanno sempre trovato in lui un padre saggio e di grande cuore.

Il funerale sarà celebrato domani, alle 10, dalla Casa funeraria della Croce Verde per la Chiesa di Massenzatico, dove sarà celebrata la messa. Il dottor Bertolotti riposerà all’ombra dei castagni secolari nel piccolo cimitero di Marola, il paese della nostra montagna dove ha trascorso tante estati felici.