Si è spento il dottor Lari, un cuore tra Ausl e Africa

di Francesca Chilloni

Un medico competente e molto attivo, un uomo schivo e riservato ma con un cuore immenso, che ha speso la propria professionalità anche per l’associazione di volontariato ’Cuamm - Medici con l’Africa’. Si è spento a 72 anni il dottor Umberto Lari, per decenni in forza all’Ausl nel dipartimento di Igiene pubblica e Medicina preventiva. Veniva da una famiglia di medici molto nota: il padre Giorgio era un ginecologo apprezzato che, 65 anni fa, fu con Guido Franzini tra i fondatori della Casa di cura Villa Verde e tra i pionieri della sanità privata reggiana. Umberto, laureatosi nel 1979 a Parma dove si era anche specializzato, aveva lavorato prima nell’Igiene pubblica del distretto di Sassuolo, poi era rientrato nel reggiano in forza all’Usl di Montecchio. Aveva trasferito la sua abitazione in strada per Calerno per essere più vicino agli ambulatori dell’Ospedale Franchini e dell’ex macello comunale.

Migliaia di pazienti e cittadini hanno incrociato il suo sguardo mite dietro spessi occhiali: per un esame propedeutico al conseguimento della patente, per una visita o per un certificato... Accanto all’attività come medico, aveva affiancato l’attività sindacale nella Funzione Pubblica Cgil. Il suo sogno era però di lavorare nel Terzo Mondo, in particolare in Africa, dove si era recato come operatore volontario.

La nascita di tre figli - Silvia, Andrea e Sara - dalla moglie Calra Iotti aveva fatto slittare quel progetto, che portava avanti sostenendo e presenziando a iniziative a livello locale dell’associazione Cuamm a cui era legato e in cui aveva tanti amici.

In pensione dal 2010, si dedicava alla famiglia e al Cuamm. Oltre alla moglie e ai tre figli, lascia un nipotino. I funerali domani alle 11.15, dalle camere ardenti del ’suo’ ospedale Franchini. La messa nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Reggio. Si proseguirà poi per il cimitero di Coviolo, in attesa di cremazione.