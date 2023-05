Si è spento il dottor Muzzini Se ne va un pezzo di storia

E’ mancato all’affetto dei suoi cari a 86 anni il dottor Sandro Muzzini, informatore farmaceutico, di Castelnovo Monti. Ne danno il triste annuncio le figlie Sandra e Bianca, il genero Walter, i nipoti Matteo, Eleonora, Alessia e Simone, il fratello Gastone, i parenti e tanti amici. Questa sera alle 20 verrà recitato un santo rosario di suffragio presso la chiesa parrocchiale di Cagnola. I funerali avranno luogo domani alle 14,30 partendo dall’obitorio dell’ Ospedale Sant’Anna per la chiesa di Cagnola ove verrà officiata la Santa Messa. Al termine della funzione funebre il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie, un ringraziamento particolare alle operatrici della struttura Villa Paola di Castelnovo Monti per le amorevoli cure prestate al caro congiunto.

Il dottor Ssandro Muzzini era una persona colta, gentile e affabile con tutti, anche con gli avversari politici, lui che era un vecchio democristiano di grande fede, qualche volta candidato a Vetto o a Castelnovo Monti, ma mai entrato in politica amministrativa locale. Era un uomo di cultura che amava occuparsi di spettacoli tra cui la rassegna corale di Castelnovo Monti che ogni estate presentava al centro culturale in modo elegante e con grande competenza. Ha collaborato anche con l’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti durante gli eventi che riguardavano il gemellaggio e in tante altre occasioni, sempre con grande umiltà e competenza. Era appassionato ricercatore di funghi, occasioni per camminare nei boschi dell’Appennino nei quali amava girare anche per ore.

Settimo Baisi