Si è spento il giocattolaio ’Cicci’. Storico ambulante del centro

Per oltre mezzo secolo, di generazione in generazione, ha servito le bambine e i bambini di Reggio Emilia con infinita passione, ricevendo in cambio tanto affetto, calore e riconoscenza. Franco Montanari (12-05-1936), storico e noto commerciante del centro storico, si è spento ieri all’età di 89 anni, dopo una vita trascorsa fra i giocattoli del suo banco in piazza San Prospero, gestito unitamente alla moglie Marisa Lazzaretti. L’attività si trovava esattamente di fronte alla Basilica, passaggio obbligato per le famiglie della comunità e desiderato per i tantissimi bambini, attratti da bambole, trenini, super eroi, giocattoli di ieri e di oggi. Franco si adoperava con entusiasmo e professionalità, strappando sempre un sorriso ai genitori e agli stessi bambini, facendosi chiamare ‘il Giocologo’. "Vendeva ogni tipo di giocattolo, da quello tradizionale ai contemporanei, – ricorda la figlia Anna – sia quelli prodotti e in voga negli anni Ottanta e Novanta, sia quelli fabbricati in latta e a carica, che ora non è più possibile vendere. Trasmettendo inoltre per tutta la vita le tradizioni e i valori della reggianita".

Quando chiudeva il banco nella piazza dei Leoni, Franco diventava ‘Cicci’, in sella alla sua bicicletta: l’appellativo con cui era conosciuto dagli amici e dalla piazza. Era dedito al ciclismo, che ha praticato tutta la vita e seguito con grande passione. "Faceva parte del gruppo Davoli – prosegue Anna, con accanto la sorella Enrica – Ha percorso tutta l’Italia sulla sua amata due ruote, oltre alla nostra provincia, facendo tappa anche all’estero. Ha partecipato alla Parigi - Roubaix, ha gareggiato in Corsica ed è giunto al cospetto perfino del Papa, negli anni Sessanta. Perdiamo una persona di grande valore, che sapeva esaudire i desideri dei più piccoli, mentre oggi non fanno nemmeno in tempo a esprimerli che hanno già tutto".

Lara Maria Ferrari