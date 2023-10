Si è spento il volontario Ergisto Caselli a Bibbiano: "Presenza costante e preziosa"

Il paese piange Ergisto Caselli, storico volontario Auser e delle feste Pd, spentosi lunedì a 80 anni. Per tutti era ’Gisto’, e non faceva mai mancare la sua presenza allegra e operosa se c’era da aiutare per una buona causa. Abitava nel quartiere Betulla. Ex operaio, insieme alla moglie Palmina aveva girato il mondo, spesso con i viaggi Uisp, ed era stato accompagnatore in tanti soggiorni in montagna e al mare organizzati da Auser. "Lascia un enorme vuoto – spiega commossa la presidente Auser Vincenza Maraffi –. Aveva iniziato a lavorare con noi già nel 2000, quando siamo nati. Portava i pasti a domicilio agli anziani, poi era passato a curarsi del verde pubblico, dalla statua di don Pasquino Borghi fino alla scuola dell’infanzia e al giardino del Centro diurno. Con la moglie, legata all’Udi, è sempre stato presente nelle iniziative di solidarietà. Era instancabile. Quando entrava in sede guardava una sua foto e diceva: ‘Son propria bel’. Sì, era proprio una bella persona". "Si è sempre dedicato alla sua comunità con generosità – scrive il sindaco Andrea Carletti –. Mancherà non vederlo all’opera. Insieme alla moglie, ha rappresentato una presenza costante e preziosa". Caselli, oltre alla moglie, lascia la sorella Renata con i nipoti Simona, Stefano e Guido. La salma si trova esposta presso dalla Casa funeraria Croce Verde, a Reggio, oggi dalle 8 alle 19. I funerali si svolgeranno domani alle 8.45: il corteo partirà dalla Croce Verde, diretto al cimitero di Coviolo.