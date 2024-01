Si è spento Ivano Binacchi . Gestì lo storico colorificio

Era conosciuto per la lunga attività nella gestione di uno storico colorificio, in via Cisa, in centro storico a Guastalla. Una malattia ha vinto Ivano Binacchi, detto Ivan, a 74 anni di età.

Fino a 7-8 anni fa aveva gestito il colorificio che era stato avviato dal suocero, Nello Simonazzi, lo stesso che in precedenza aveva preso Ivan a lavorare alla ditta Posa Plastic, che si occupava di pavimentazioni, rivestimenti e carta da parati, molto di moda negli anni Settanta e Ottanta. Il colorificio era rimasto aperto per almeno mezzo secolo, diventando un punto di riferimento per i professionisti del settore ma anche per tanti privati cittadini. Lascia la moglie Mara, sua compagna di lavoro per una vita, i figli Omar, Monica, i nipoti, il fratello Wolfango, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia "Città di Guastalla", si svolgono stamattina alle 9,15 dalla casa funeraria di via Oldella per la basilica di Pieve, prima del trasferimento a Mantova per la cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate all’Airc, per contribuire alla ricerca contro il cancro.