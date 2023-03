Si è spento l’ex assessore Donelli

POVIGLIO

Vasto cordoglio a Poviglio per la scomparsa di Domenico Donelli, vinto a 73 anni da una malattia. A lungo geometra dirigente alla Coopsette, era conosciuto anche per essere stato assessore comunale a Poviglio, dal 2014. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Guastalla. Lascia la moglie Teresa, la figlia Monica e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si svolgono in forma privata. Il sindaco Cristina Ferraroni, in giunta con Donelli nel precedente mandato, ha lasciato un ricordo: "Abbiamo lavorato insieme e discusso spesso, non mollavi perché volevi raggiungere l’obiettivo. Ci mancherai".