Si è spento lo storico casaro Giuliano Baroni

Si è spento, a quasi 70 anni, che avrebbe compiuto il 7 agosto, Giuliano Baroni (foto), molto conosciuto ed apprezzato da tutti, soprattutto nel mondo del Parmigiano Reggiano per la sua bravura come casaro. Ne danno il triste annuncio la moglie Mina, il figlio Marco, la suocera, i cognati, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani con partenza alle 14 dalla camera ardente dell’ospedale di Castelnovo Monti per poi giungere alle 14,30 direttamente al cimitero di Cavola per la benedizione e tumulazione. Giuliano iniziò a lavorare nell’azienda agricola della famiglia a Montale di Cavola e grazie a Giovanni, fratello maggiore, iniziò il percorso di casaro che lo porterà a diventare un maestro e un riferimento per tanti giovani apprendisti. Si sposa nel 1987 e dopo due anni nasce Marco che seguirà le orme del padre. Nel 1995 Giuliano prende le redini del caseificio di Castagneto come capo casaro per trasferirsi dopo poco nel caseificio Colline di Canossa, a Trinità dove rimase un decennio.

s.b.