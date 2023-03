Si è spento Luigi Soliani, ex titolare di una concessionaria

Ha destato vasto cordoglio nella Bassa la notizia della scomparsa di Luigi Soliani (foto), a lungo commerciante impegnato nel settore delle auto, storico titolare di una concessionaria con autofficina in via Foscolo, in centro a Guastalla, e poi nell’area industriale di Luzzara, affacciata sulla Cispadana. Da tempo in pensione, Luigi Soliani è deceduto all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverato. Lascia la moglie Minni, la figlia Francesca con il marito Vittorio De Carli (noto farmacista), la sorella Novella, i nipoti e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, sabato 25 marzo, partendo alle 9,45 dall’ospedale guastallese per il duomo e per il cimitero locale. Oggi alle 17,30 viene recitato il rosario alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinata a opere di bene.

Per decenni Luigi Soliani era stato un punto di riferimento nel commercio delle autovetture, impegnato anche in attività con l’estero, avvalendosi di una forte esperienza nel settore, maturata in tanti anni di lavoro.