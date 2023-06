Si è spento monsignor Landini Insegnante, guidò Radiopace

Intorno alle 19 di ieri, all’età di 90 anni, monsignor Emilio Landini è spirato all’Ospedale Franchini di Montecchio; vi era stato trasferito dalla locale Casa del clero San Giuseppe a causa di un decadimento delle condizioni di salute. Un altro lutto “mediatico” colpisce dunque la Chiesa dopo la morte di don Eusebio Bertolini, pioniere della tv diocesana: monsignor Landini infatti è stato per oltre vent’anni direttore e “voce” della redazione di Radiopace, responsabile dell’Ufficio Stampa della Diocesi e vicario per la cultura e per le comunicazioni sociali durante l’episcopato di monsignor Caprioli. Aveva 90 anni. Nato l’11 novembre 1932 a Sant’Ilario, Emilio Landini maturò la vocazione al sacerdozio grazie alla solidità di fede dell’ambiente familiare e al discernimento di don Amedeo Lumetti nel seminario di Marola. Ricevuta l’ordinazione presbiterale il 19 giugno 1955 dal vescovo Beniamino Socche, don Emilio si laureò in diritto canonico all’Università Gregoriana e poi in teologia morale. Fu insegnante di religione a scuola e docente di teologia in seminario, di cui divenne rettore. Fine comunicatore, era capace di relazionarsi con tutti, dagli studenti, agli ammalati ai confratelli. Oggi la salma viene trasferita nella chiesa parrocchiale di Sant’Ilario. Il funerale domani, alle 15,30, nella cattedrale di Reggio. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, insieme a Daniele Gianotti, vescovo di Crema e Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia.