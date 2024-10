Si è spento Nino Melioli, ex artigiano e volontario in parrocchia

Addio all’ex artigiano Nino Melioli, volontario della parrocchia e del polo d’infanzia San Pio X di La Vecchia. Aveva 85 anni. Melioli si è spento nella sua abitazione in località Brugna di Casina. Era molto conosciuto e stimato. Nel passato aveva lavorato come imbianchino in tante abitazioni private e aziende della provincia. Per molti anni Nino è stato un volontario della parrocchia di La Vecchia e del polo d’infanzia San Pio X operando con disponibilità, cordialità e generosità.

Un servizio prestato fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso aiutando la comunità con discrezione e attenzione nei confronti delle famiglie, dei bambini della scuola, dei sacerdoti.

Melioli era originario di Casola di Pecorile e aveva poi vissuto a Sedrio di Vezzano, alle Forche di Puianello e da una ventina d’anni nella frazione di Brugna. Tra le sue passioni la scrittura, la lettura, dipingere quadri, impagliare sedie, realizzare opere in legno. Padre e marito esemplare, ma anche un nonno sempre disponibile con i suoi quattro nipoti.

Lascia la moglie Sara, le figlie Luisa e Loredana, i generi Francesco e Corrado, i nipoti Andrea, Sebastian, Mattia e Beatrice, i fratelli, la sorella, le cognate, il cognato e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 10.45 dalla casa del defunto per la chiesa della Vecchia alle 11.

La salma, dopo la Messa, sarà accompagnata nel locale cimitero. La famiglia ringrazia il dottor Amir per le cure prestate a Nino durante il periodo della malattia. Lo scorso luglio era stato colpito da un ictus e in questi difficili mesi è stato sempre seguito dalla sua famiglia.

Matteo Barca