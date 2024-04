Si è spento . Pier Giorgio Crotti a 82 anni

Addio a Pier Giorgio Crotti, ex candidato sindaco di Scandiano. Si è spento, all’età di 82 anni, all’ospedale di Reggio. Viveva a Rivalta e nel passato aveva abitato a Scandiano. I funerali domani alle 8.45 nella casa funeraria della Croce Verde dove sarà celebrato il rito religioso. La salma sarà cremata. Lascia i figli Paola con Gianni e Lorenzo, i nipoti Simone e Nicolò, il fratello Gianni. L’avvocato Giuseppe Pagliani ha espresso profondo cordoglio: "Con grande tristezza ho saputo della scomparsa dell’amico e collega Pier Giorgio Crotti, candidato sindaco a Scandiano per il Polo per la libertà nel 1999 al mio esordio in consiglio comunale a Scandiano. Fu consigliere sino al giugno del 2004 e, insieme a Maurizio Vidoli e a me, fu il fondatore del centrodestra locale: da quella esperienza positiva durata cinque anni si è continuato un percorso di successi che hanno visto aumentare il numero dei consiglieri di opposizione del centrodestra sino a raddoppiarli". Aveva condotto a Scandiano insieme al padre un ufficio di contabilità e gestioni immobiliari. Pagliani ricorda che il suo percorso politico era subito di "iscritto al Partito Socialista Italiano e all’inizio degli anni ’90 aveva aderito al centrodestra con l’avvento di Berlusconi in politica: da sempre riformista e di profondo animo solidale aveva anche nel quinquennio da consigliere mantenuto lo stesso profilo. Perdiamo un grande amico e un iniziatore dell’esperienza del centrodestra unito a Scandiano". L’amico Giancarlo Manini sottolinea che Pier Giorgio "era una persona molto cordiale e intelligente".

m. b.