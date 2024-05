Si è spento Raul Violi. Dirigente Uisp e musicista: "Era un uomo pieno di vita"

Un uomo pieno di vita, intraprendente, attivo, estroverso. "Mi ha chiesto di mettere nella cassa il microfono, non si sa mai... "

Basterebbero queste poche parole del figlio Andrea per tratteggiare chi fosse Raul Violi, scomparso nelle scorse ore a causa di una malattia. Avrebbe compiuto tra poco 78 anni: ex dirigente comunale a Scandiano, dirigente nazionale Uisp e appassionato musicista e cantante. Mille vite, le sue: nato a Reggio Emilia il 27 maggio 1946. "Pochi studi, dopo le medie dovette subito andare a lavorare, ma da operaio era riuscito a diventare vigile urbano a Scandiano, poi tramite concorso dirigente del personale del Comune Scandiano, dove ha terminato la carriera", ricorda commosso il figlio.

Ma la sua passione per lo sport, in contemporanea, lo aveva portato a essere "tra i fondatori e dirigenti Uisp, segretario Legacalcio e poi presidente, incarichi che ha ricoperto dagli anni Settanta fino a oltre il Duemila. Fu anche segretario nazionale del Uisp a fine anni Novanta".

Divenne poi assessore allo sport al Comune di Rubiera, con il sindaco Anna Pozzi. "Lei lo aveva scelto come indipendente – prosegue il figlio –. Sotto il suo mandato venne costruita la piscina comunale Komodo. Ne andava fiero. Si deve molto a lui".

Infine, l’altro suo grande amore: cantare e suonare la chitarra, fin dalla fine degli anni Sessanta. "Avevamo anche un trio di pianobar, io tastiere e voce e un batterista. Ci siamo chiamati Exodus e poi Les Amis, nomi che trovava lui", chiosa Andrea. La musica lo aveva portato a esibirsi in serate al Campovolo, nei locali, alle feste dell’Unità in tutta la provincia e oltre.

Raul Violi ha sempre vissuto tra Baragalla e Rivalta. L’amata a moglie Alessandra è scomparsa due anni fa, dopo che avevano festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio. Lascia il figlio Andrea e i nipoti. Da oggi sarà possibile far visita alla salma dalle 8,30 per tutta la giornata alla casa funeraria Reverberi. Domani (martedì) ci sarà invece il funerale al Sacro Cuore di Baragalla alle 14.45.

"La scomparsa di Raul Violi certamente colpisce duramente la comunità di Rubiera, dove per tanti anni ha ricoperto il ruolo di assessore allo sport, occupandosi anche di commercio e del gemellaggio con Neulingen. La sua esperienza come dirigente sportivo si coglieva certamente nell’umanità con cui svolgeva il suo compito, un tocco personale che è riuscito a portare avanti collaborazioni e progetti per l’impiantistica sportiva di prima grandezza. La competenza, in quel caso, andava davvero a braccetto con la passione. Le nostre condoglianze ai suoi cari", ha detto il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro.