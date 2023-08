Si è spento Ravagnelli, ex gestore dell'enoteca a Correggio: ricordo di una storia

Un pezzo di storia di Correggio se ne va con Antonino Ravagnelli (foto), detto Tonino, scomparso nelle prime ore di ieri. Aveva 87 anni e da alcuni mesi, per motivi di salute, era assistito in casa di riposo.

Ravagnelli era stato a lungo proprietario e gestore della storica enoteca in centro a Correggio, in particolare in Borgovecchio, nel cuore della cittadina, trasferendosi sotto il portico del Borgo e poi in Galleria Politeama.

Quando Antonino Ravagnelli era andato in pensione, l’attività era stata rilevata dal figlio Davide.

Tonino era stato un vero protagonista del commercio locale, sempre impegnato come punto di riferimento anche per molti colleghi, soprattutto nel tentativo di rilanciare l’immagine del centro e delle attività economiche collegate con questa parte di Correggio.

La sua enoteca era stata a lungo un luogo di incontro e di manifestazioni, frequentato pure da personaggi delle istituzioni, professionisti, imprenditori… Molti ricordano le cene da lui organizzate in Borgovecchio in occasione della fiera di San Quirino o per le Notti Bianche.

"E’ stato un pezzo significativo della storia correggese – lo ricorda il consigliere comunale Gianluca Nicolini, che lo conosceva molto bene – che con il suo modo di fare era stato un punto di riferimento per moltissimi correggesi".

Antonino Ravagnelli lascia i figli Rita e Davide, i nipoti e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono domattina alle 8,45 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per la basilica di San Quirino. Il feretro sarà poi trasferito al centro di cremazione e le ceneri infine al cimitero correggese.

a.le.