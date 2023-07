Si è spento Vittorio Prodi, scienziato impegnato in politica

E‘ morto a 86 anni, dopo una lunga malattia, Vittorio Prodi, fratello dell‘ex premier Romano, impegnato anche lui in politica come presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004 (come rappresentante della Margherita), come parlamentare europeo per due mandati nel 2004 e nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all‘Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell‘Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Si tratta di un nuovo lutto per Romano Prodi, che poco più di un mese fa ha perso la moglie Flavia Franzoni. Numerosi i messaggi di cordoglio da esponenti politici.

Vittorio Prodi era nato a Reggio nel 1937 e viveva a Bologna. "Credo che mio padre abbia avuto moltissime fortune, una vita bellissima, una famiglia di origine meravigliosa, ricca di stimoli e di attenzioni. E una grande fede che ha ricevuto e coltivato. Ha avuto la fortuna di svolgere molti incarichi universitari e di ricerca, in politica (Provincia ed Europarlamento), e una grande passione per tutto quello che era veramente e autenticamente politico", così don Matteo Prodi, uno dei quattro figli di Vittorio, ricorda il padre.

"È con profondo dispiacere che apprendo della scomparsa di Vittorio Prodi - scrive l’assessore regionale Alessio Mammi -. Perdiamo un rappresentante della politica al servizio della comunità, una persona che ha sempre saputo coniugare con l’impegno politico il lato umano, l’ascolto dei territori, l’attenzione alle persone. Le mie condoglianze vanno alla famiglia Prodi e all’amico Romano, già colpito dal recente lutto per la perdita della moglie Flavia".