Dopo un breve ricovero si è spento Vittorio Zannini, 88 anni. Per tanti anni aveva rivestito importanti incarichi dirigenziale in seno alla Sip.

Persona colta e di un’onestà cristallina, era dotato di un grande senso dell’umorismo, condito da una buona dose di autoironia: qualità che rendevano sempre piacevole la sua compagnia.

Nutriva una grande passione per lo sport, soprattutto per il tennis e lo sci, discipline che praticava con stile impeccabile. Camminatore instancabile, amante della montagna – le Alpi come il nostro Appennino – immortalava con la sua telecamera i panorami e i momenti più belli delle uscite in gruppo e poi – sapientemente, grazie alla sua bravura al pc – montava le immagini: ne uscivano dei video memorabili da vedere con gli amici. Vittorio lascia la moglie, due figli e tre nipoti. Le esequie domani alle 15 in San Pellegrino.