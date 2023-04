Si eleggono i Consigli di quartiere

Domenica 16 aprile, dalle 8 alle 20, si vota per eleggere i consigli di Quartiere a Bagnolo. Per votare bisogna essere residenti nel Comune di Bagnolo e aver compiuto almeno 16 anni alla data delle elezioni. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze. La partecipazione al voto è fondamentale. Per essere valida, l’elezione di un consiglio deve vedere un’affluenza di almeno al 10% degli aventi diritto di quel quartiere.

Senza il raggiungimento del quorum il quartiere non sarà rappresentato. Per carenza di candidature, invece, non si procederà con la votazione per consigli di frazione: Pieve Rossa, San Michele e San Tomaso.

Saranno chiamati al voto i cittadini residenti nel Quartiere 1-Nord-Ovest (4 candidati), Quartiere 2-Nord Est (7 candidati), Quartiere 3-Sud Est (4 candidati), Quartiere 4-Sud-Ovest (6 candidati) e Quartiere 5-Soave (8 candidati).