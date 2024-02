Si fa aprire la porta e deruba pensionato

Un pensionato è rimasto vittima di un truffatore che ieri mattina ha agito nella zona di via Puccini a Guastalla. Con un pretesto, il malvivente è riuscito a farsi aprire la porta di casa dal proprietario, il quale poco dopo si è ritrovato derubato di denaro e altri oggetti. Sono in corso accertamenti per cercare di individuare l’autore del furto con destrezza. Sono sempre più numerosi i furti e le truffe messe a segno ai danni di anziani. Rimane il consiglio di non aprire mai a persone sconosciute, per evitare di cadere in trappole che possono provocare danni ingenti.