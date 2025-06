"Si faccia chiarezza con l’Asl sui laboratori del Franchini"

"Martedì ho depositato la richiesta di convocazione della Commissione Sanità, a firma dei consiglieri Margini per Viviamo Montecchio e Russo per Montecchio Bene Comune, così come previsto dal regolamento (firma di almeno due consiglieri commissari), al fine di ascoltare direttamente la relazione dell’Ausl e chiarire ogni aspetto tecnico e organizzativo, oltre che le perplessità e gli interrogativi sorti. Evidenzio che sarebbe stato compito del presidente della Commissione attivarsi in tal senso, ma ciò non è avvenuto".

Filippo Borghi capogruppo Viviamo Montecchio, chiede chiarezza sulla riorganizzazione del laboratorio analisi dell’ospedale Franchini di Montecchio.

"Dispiace constatare – premette – ancora una volta, come tematiche di tale rilievo emergano soltanto attraverso comunicati sindacali, seguiti da immediate repliche dell’Ausl. Ritengo che questo non sia affatto il metodo corretto, né tantomeno trasparente, per comunicare ai cittadini informazioni tanto delicate quanto cruciali per la sanità locale. Doveroso che l’Ausl fornisca maggiori chiarimenti e dettagli tecnici, anche mettendo a confronto il proprio progetto con dati ed esperienze pregresse di altre Aziende sanitarie".

Per Borghi, la prossima riunione della commissione sarà un’occasione da non perdere: "Le sedute sono pubbliche e aperte a chiunque: auspico pertanto la partecipazione non solo dei consiglieri, ma anche dei cittadini interessati, dei rappresentanti sindacali e di tutti i soggetti direttamente coinvolti in questa delicata fase di transizione".

Sul tema interviene anche Antonio Castagneti, consigliere della Lega a Bibbiano: "Il riassetto della sanità reggiana voluto dalla Regione, che mescola termini e istituti, maschera notevoli tagli. La recente notizia della soppressione del laboratorio centro analisi dell’Ospedale Franchini è l’ulteriore conferma. Peraltro piove sul bagnato: il pronto soccorso ora chiude alle ore 20, l’automedica è dislocata a Traversetolo. Si sta percorrendo la strada opposta a quella che i cittadini si aspettano".

n.re.