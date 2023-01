"Si faccia piena luce sulla vicenda"

"Enrico Ferretti? Devo dire che è un nome molto comune a Guastalla, ma, personalmente, in qualità di sindaco, non ho mai avuto interazioni o occasioni di poterlo conoscere. Molto esplicitamente: non ho idea di chi possa essere".

A parlare è il primo cittadino di Guastalla, Camilla Verona (foto). Anche lei, come l’intera comunità che rappresenta, è rimasta sconcertata dalla piega improvvisa assunta dall’operazione ‘Sisma’, con l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari – con divieto di comunicazione – per Enrico Ferretti, 48 anni, bancario, residente in paese, nonché ex presidente del locale Lions e autore di numerose iniziative di beneficenza. "Oltre che sindaco di Guastalla, sono anche presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa, ed è evidente come certe vicende, quali quelle di cui danno conto le cronache, non siano estranee a queste terre. Tuttavia va detto che Guastalla, fortunatamente, non è mai stata toccata pesantemente da situazione simili. Credo che questo la dica lunga sulla qualità dei quindicimila cittadini che popolano un paese come Guastalla. Quindi è chiaro che vi sia sconcerto nella nostra comunità, perché, come sottolineavo in precedenza, sono episodi che in una realtà come questa sono rari. Ma ciò che è apprezzabile è che si ha la forza di scandalizzarsi e di indignarsi quando questi vengono portate alla luce. Il che, in generale, è ancora un bene".

"Vi è anche la soddisfazione - conclude il primo cittadino - nel vedere che comunque la magistratura e le forze dell’ordine continuano ad essere fortemente presenti ed estremamente attente e reattive. La nostra fiducia in loro è incrollabile e l’auspicio è che si faccia piena e completa luce su tutti i risvolti di questa vicenda".

Ni. bo.