Si fanno i lavori sul ponte Rolo-Moglia

L’intervento, atteso da anni, è a carico del Comune mantovano di Moglia, ma riguarda un’area territorialmente a Rolo, nel Reggiano. Sono i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Rocchetta, posto tra i due paesi. Il Comune di Rolo ha confermato il nulla osta all’esecuzione dell’importante intervento, che riporterà in sicurezza un passaggio ora in stato di degrado. Il cantiere sarà finanziato da fondi del Pnrr, che il Comune di Moglia è riuscito ad aggiudicarsi. Il percorso si rivela di importante necessità non solo per Moglia ma anche per il vicino territorio di Rolo, poiché funge da collegamento tra i due paesi confinanti. Occorrerà di conseguenza, attendere i prossimi mesi per assistere all’affidamento dei lavori e all’apertura dei cantieri, che avranno come effetto anche delle possibili modifiche della viabilità locale, da attuare durante le previste operazioni.