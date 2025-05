Si ferisce al lavoro con la sparachiodi

Un operaio è rimasto ferito in una ditta situata in via Canale a Villalunga, frazione del comune di Casalgrande. L’infortunio sul lavoro, l’ennesimo avvenuto nel territorio del comprensorio ceramico reggiano, si è verificato ieri mattina in un’officina. Un operaio è rimasto ferito ad una mano con una pistola sparachiodi. L’uomo è rimasto bloccato contro a un bancale. Momenti di apprensione inizialmente per l’operaio coinvolto nell’infortunio sul lavoro. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco arrivati urgentemente da Sassuolo e Reggio. I pompieri hanno liberato l’uomo. Sul luogo, oltre ai pompieri, si sono portati anche gli operatori inviati dal 118.

Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nella giornata di ieri, le sue condizioni di salute non sono gravi. L’uomo, dopo i soccorsi ricevuti in un primo momento in via Canale, è stato successivamente accompagnato, da un’ambulanza dei volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande, in ospedale. E’ stato dunque sottoposto alle cure e ai controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio. Purtroppo, come anche in altre città d’Italia, nella nostra provincia continuano a verificarsi spesso gli infortuni sul lavoro.

m. b.