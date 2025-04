Si ferisce alla testa all’intervallo. Studente di 12 anni in ospedale

Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito alla testa a causa di un colpo accidentale rimediato sbattendo contro una porta, che sarebbe stata aperta all’improvviso, proprio mentre lo studente era in corsa durante l’intervallo di metà mattina, alle scuole medie dell’istituto Ferrante Gonzaga a Guastalla. L’episodio è accaduto l’altra mattina nella sede scolastica di via Affò, nel centro storico guastallese. Il ragazzino, proprio per il trauma cranico, è stato raggiunto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa locale, mentre sul posto veniva chiamato anche un familiare del dodicenne coinvolto in questo infortunio. E’ stata effettuata una medicazione, ma per fortuna da subito le condizioni generali dello studente sono apparse rassicuranti, tanto da non rendere necessario l’intervento di personale medico.

Inizialmente, però, si è temuto il peggio a causa del violento impatto contro la porta. Il ragazzino è apparso cosciente, orientato, pur se comprensibilmente dolorante. Dopo le prime medicazioni, il giovane è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio. Non essendo ancora stato riaperto il reparto di Pediatria all’ospedale di Guastalla, non è stato possibile effettuare delle valutazioni specialistiche alla vicina struttura sanitaria. Si è optato per il trasporto del paziente a Reggio. Le sue condizioni non risultano preoccupanti, con sospiro di sollievo per familiari, docenti, personale scolastico e compagni di classe.

a.le.