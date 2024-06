Si ferma a prestare soccorso. Investito e ucciso a 24 anni: "Grande atto di generosità"

Si ferma per aiutare una donna in difficoltà in strada e viene investito e ucciso. Un atto di generosità per cui ha dato la vita. Così è morto Giacomo Olivieri, 24 anni, di Formigine (Modena), conosciuto nel Reggiano dove aveva frequentato l’indirizzo tecnico agrario allo Zanelli, fino al terzo anno. Lascia i genitori e due fratelli. La tragedia si è consumata sabato notte sulla tangenziale Modena-Sassuolo. Stava tornando da un matrimonio, procedeva verso casa, a Casinalbo, quando, poco dopo l’uscita per Baggiovara, ha visto un’auto ferma contro il guard-rail: la conducente, una giovane, aveva investito un istrice e nel tentativo di evitare l’impatto con l’animale era finita fuori strada. Giacomo deve avere agito d’istinto: ha visto la scena e si è fermato ad aiutare. Stava cercando di togliere dalla carreggiata la carcassa dell’istrice e i detriti vari quando un’auto in arrivo, guidata da una 34enne, lo ha centrato. Per lui non c’è stato nulla da fare. Indaga la polizia stradale di Mirandola, che ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente. Olivieri lavorava come corriere per la Bofrost, aveva la passione del basket e dei cavalli. Molti i messaggi di cordoglio degli amici e anche dallo Zanelli lasciano un pensiero: "La scuola esprime vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Giacomo e sottolinea il grande gesto di generosità, ha dato la vita per aiutare una persona in difficoltà". Altri incidenti in serie ieri: alle 3.30, a Reggio, in viale dei Mille un’auto ha sbandato e il 34enne alla guida, che era rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato trasportato al Santa Maria Nuova e poi trasferito al Maggiore di Parma. È ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbe stabili. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118 con le ambulanze della Croce Verde. E sempre a Reggio, in via Vico (lungo la via Emilia, Cella), attorno alle 2, una donna è stata investita ed è in gravi condizioni, ricoverata al Santa Maria Nuova in prognosi riservata. Ieri mattina a Praticello di Gattatico, in via Fratelli Gennaroli, un’auto ha divelto un palo dell’illuminazione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario. A Pieve, attorno alle 13.30, in via Fratelli Cervi, in un incidente che ha coinvolto due auto, una si è ribaltata: sono arrivati i vigili del fuoco. A Cadelbosco Sopra, località Cadelbosco Sotto (via per San Rocco), alle 12.20, un uomo che stava potando un albero è precipitato da circa due metri: portato all’ospedale di Reggio in condizioni di media gravità.

Chiara Gabrielli