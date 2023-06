Si ferma con l’auto per soccorrere una civetta e viene tamponato

In piena notte stava transitando in via per Rubiera, a Scandiano, diretto verso Arceto, quando ha notato sulla carreggiata la presenza di un animale. Era una civetta in evidente difficoltà, forse spaesata, forse ferita. E’ accaduto poco dopo le quattro di ieri notte. Un uomo di 45 anni, alla guida di una Volkswangen Polo, ha fermato la sua auto ed è sceso, cercando di spostare l’animale verso il vicino campo, per evitare che potesse essere investito da qualche veicolo in transito.

In quel momento è arrivata un’altra vettura, una Peugeot 3008 condotta da un 47enne residente a Scandiano, il quale non si è accorto in tempo della vettura ferma sulla carreggiata. Ne è seguito un tamponamento, con la Peugeot che nella sbandata è finita fuori strada, nel fossato laterale.

Alla fine la civetta, almeno per ora, è stata messa al sicuro, distante dal centro della strada. Ed è andata bene anche agli automobilisti, visto che nessuno ha riportato conseguenze fisiche, pur se si registrano evidenti danni alle vetture.

Sul posto sono intervenuti i carabniieri della tenenza di Scandiano per procedere con i rilievi tecnici e coordinando le fasi di recupero dell’automobile finita nel fossato.