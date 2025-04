Si ferma in una piazzola per sniffare cocaina. Sorpreso dalla Polstrada e patente ritirata

Sorpreso alla guida dopo aver consumato cocaina. Un 44enne residente nel reggiano è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di Forlì – impegnata durante alcuni controlli nel weekend di Pasqua – poco dopo il casello in direzione Sud, dove hanno notato un’auto ferma in piazzola con una persona intenta a cercare qualcosa nell’abitacolo. Pensando si trattasse di un utente in difficoltà, gli agenti si sono avvicinati all’uomo. Lui sudava vistosamente e aveva le narici cosparse di polvere biancastra, oltre ad essere sempre più agitato; i poliziotti hanno poi rinvenuto lo schermo sporco della stessa sostanza, oltre a un involucro: le analisi di laboratorio hanno confermato essere cocaina, per una dose di circa 2 grammi. All’uomo è stata subito ritirata la patente per l’invio in Prefettura e sarà segnalato come assuntore di droga.