Si fidanza con ballerina del night: "Mi ha truffato". Ma viene assolta

Si erano conosciuti nel 2012 in un night club a Poviglio e finirono per avere una storia: lei faceva la ballerina di lap dance; lui, un operaio, aveva una ventina di anni in più. La donna, accusata di aver raggirato l’uomo risucchiandogli denaro, è stata assolta; lo stesso verdetto era stato emesso in abbreviato per i due presunti complici. Secondo l’iniziale ricostruzione accusatoria, lei, una 40enne rumena, sfruttando le fragilità del fidanzato gli avrebbe spillato soldi per sei anni, finché nel novembre 2018 i familiari dell’uomo, un 60enne mantovano, sporsero denuncia vedendo il patrimonio eroso. La donna, allora residente nella provincia lombarda, è stata accusata di truffa aggravata, in concorso con altri due uomini. Questi ultimi dovevano rispondere di aver finto di aiutare il 60enne a trovare un nuovo lavoro per la donna, portandola via dal night, ottenendo in cambio soldi, mentre lei poi sarebbe poi rimasta a esibirsi nel locale. Nel rito ordinario la donna, difesa dall’avvocato Silvia Salvato, ha respinto gli addebiti e ha raccontato che era innamorata del 60enne. Il consulente di parte civile aveva evidenziato che l’uomo aveva un deficit cognitivo e un disturbo da stress dovuto a questa vicenda.

Il legale dei familiari ha sostenuto che si trattasse di una truffa romantica, chiedendo 30mila euro di danni. Ma il pm ha infine chiesto un verdetto liberatorio, ritenendo le prove insufficienti. Il giudice di Mantova Gilberto Casari ha assolto la ballerina "perché il fatto non sussiste".

al.cod.