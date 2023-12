Si fingono disabili per intrufolarsi in convento e cercano di truffare i frati cappuccini

Truffatori in azione nei giorni scorsi in centro storico a Reggio. Come obiettivo hanno individuato il convento dei frati cappuccini compreso tra via Ferrari Bonini e piazza Vallisneri. E non sarebbe la prima volta, dicono dall’infermeria annessa al convento. L’altro pomeriggio un uomo in carrozzina, all’apparenza disabile, con tanto di gamba fasciata, era accompagnato da una donna che lo spingeva.

I due hanno suonato al campanello del convento, dicendo che erano rimasti senza la benzina nella macchina e non riuscivano a tornare a casa, quindi avevano bisogno di denaro. Volevano parlare con un frate che millantavano di conoscere, ma del quale non sapevano neppure il nome. Anzi cercavano di sapere da un inserviente i nomi dei frati per utilizzarli poi quando, suonando al campanello, dicono di avere un appuntamento. Tutto ciò per farsi aprire la porta.

Venerdì pomeriggio scorso due individui sono stati trovati sulle scale dell’infermeria che si affaccia su Piazza Vallisneri ed accompagnati gentilmente all’uscita. Dal convento informano ed invitano a fare attenzione, perché questi episodi ultimamente si verificano con una certa frequenza.

gi.fi.