Si fingono traslocatori: allarme ladri

Per non destare sospetti, si sono finti degli operai incaricati di un trasloco di alcuni arredi, per poter accedere a una abitazione in quel momento incustodita nel lungo ponte della festa della Repubblica. Ma un vicino di casa, ben conoscendo i proprietari e le loro abitudini, ha da subito avuto dei sospetti, che alla fine hanno impedito il buon esito del piano dei soliti ignoti, che puntavano a entrare nell’edificio alla ricerca di oggetti di valore. È accaduto lo scorso fine settimana alla prima periferia di Correggio.

I ladri sono arrivati con un autocarro, piazzando una scala verso un balcone, simulando un’operazione di recupero arredi da portare al suolo. Gli intrusi pensavano di evitare sospetti su di loro, agendo alla luce del sole e senza nascondersi. Ma non hanno fatto i conti con il buon rapporto di vicinato dei proprietari dell’abitazione.

Proprio uno dei vicini, non avendo saputo nulla di simili operazioni di trasloco o recupero di materiale, ha subito chiesto spiegazioni, prima ancora che i tre individui, in tuta da lavoro con strisce fluorescenti, potessero accedere alle stanze dal balcone. E quando ha manifestato l’intenzione di chiamare il proprietario per chiedere conferme, il gruppetto di giovani – con accento dell’est Europa – si è allontanato con una scusa, raggiungendo l’autocarro (di colore chiaro e senza scritte esterne), oltretutto lasciato in una strada adiacente la casa, forse per evitare di poter essere segnalato attraverso la targa oppure altri elementi identificativi.

Antonio Lecci