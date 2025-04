Si fingono volontari della Croce Bianca: "Chiedevano donazioni"

Tentano una truffa sfruttando la grande stima di cui la Croce Bianca gode tra i cittadini. A segnalarlo è la stessa pubblica assistenza di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine: "Nei giorni scorsi davanti all’ospedale di Montecchio si aggiravano ragazzi in abiti borghesi che, presentandosi come nostri volontari, raccoglievano donazioni per conto della nostra associazione". I dirigenti della Croce, estranea alla colletta, hanno quindi informato le forze dell’ordine. E poi spiegano: "I momenti di presenza dei volontari sul territorio avvengono sempre e solo in divisa e nelle modalità che siamo soliti divulgare sui canali informativi". Pertanto chiedono collaborazione ai cittadini e li invitano a "segnalare alle autorità situazioni sospette per contrastare insieme questi episodi". I volontari – quelli veri – nei giorni scorsi sono stati impegnati anche a Roma in occasione delle esequie di Papa Francesco (L’Anpas Nazionale ha coordinato l’assistenza ai fedeli) e alla festa del 25 Aprile a Casa Cervi.

f.c.