"Sì, ho bruciato le loro auto. Mi dovevano dei soldi"

Ha ammesso di aver dato fuoco a due auto e ha dato una propria versione dei fatti. Rosario Arena, 68enne nato a Cutro e residente a Scandiano, sottoposto da martedì alla custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Maria Rita Pantani, è comparso ieri mattina davanti al giudice delle indagini preliminari per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia.

I fatti contestati risalgono alla notte tra il 21 e il 22 agosto, quando sono state date alle fiamme due auto a Cervarezza, nel comune di Ventasso: una Jeep Renegade di una donna e una Fiat Doblò intestato a una società della stessa persona, veicoli che erano parcheggiati nell’area privata di una casa. La famiglia proprietaria dei mezzi si era svegliata di soprassalto e aveva dato l’allarme; erano intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i carabinieri di Casina. Da subito era stata ipotizzata la natura dolosa dell’incendio: accanto ai mezzi erano state trovate due bottiglie con tracce di benzina. La videosorveglianza aveva poi ripreso all’1.30 un uomo che aveva versato liquido infiammabile sui due mezzi prima di appiccare il fuoco. In base ad analisi tecniche, intercettazioni ambientali e tabulati telefonici, è stato identificato il 68enne come presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelnovo Monti, il movente era stato individuato nella volontà di farsi giustizia da solo a causa di un presunto debito non saldato dalla vittima. In particolare i dialoghi intercettati tra il 68enne e alcuni familiari avrebbero rivelato consapevolezza del gesto. L’indagato avrebbe anche tentato di di mascherarsi usando una macchina intestata a un parente e indossando abiti scuri. Per lui sono state formulate due ipotesi di reato. Cioè incendio, con le aggravanti del fatto commesso di notte, in un’abitazione privata e con la recidiva. E anche esercizio arbitrario delle proprie ragioni: stando a quanto riferito in aula dall’indagato, difeso dall’avvocato Vainer Burani, il credito mai onorato riguarderebbe una casa. La versione resa ieri in tribunale da Arena riguarda fatti che si sarebbero verificati nell’arco di 13 anni, dal 2012 al 2025. A suo dire, lui aveva comprato un’abitazione dalla famiglia successivamente punita con l’incendio, per poi scoprire che era andata all’asta. Ha anche detto di aver ricevuto dalle vittime una parte del denaro relativo al valore dell’abitazione. Era però rimasto un consistente credito che lui, secondo la tesi investigativa, avrebbe tentato di riscuotere telefonando più volte e presentandosi sotto casa. Fino all’incendio doloso per quale ha ammesso la responsabilità: "L’ho fatto per rabbia".

Alessandra Codeluppi