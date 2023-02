Si inaugura la mostra diffusa

Stamattina alle 11,30 in piazza Unità d’Italia a Novellara, si inaugura la mostra "Tempus Fugit" dell’artista novellarese Mario Pavesi. Si tratta di una mostra di sculture in bronzo diffusa nel territorio: in Piazza Unità d’Italia, al Parco Prati della Fiera a Santa Maria, oltre che alla biblioteca comunale. Raccoglie una selezione di sculture in bronzo elaborate dall’artista tra il 2005 e il 2012 che indagano diversi aspetti della natura umana e delle sue trasformazioni nel corso della vita, attraverso la rappresentazione del corpo stesso. In più di quarant’anni di attività infatti, l’artista elabora e sperimenta, con uso di varie tecniche, molte opere legate alla sfera delle emozioni e alla ricerca dell’interiorità. Le sculture – Equilibrio, Solidarietà, La Quiete, Duende, Ballerina astante – restano esposte in questi luoghi, aperti al pubblico, fino al 6 maggio.