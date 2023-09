Si incendia un appartamento, vicini bloccati

Un incendio nell’appartamento al primo piano di una palazzina, in via Montalcini a Rolo, ha mobilitato i soccorsi in forze, ieri pomeriggio. Le fiamme, scaturite per cause elettriche accidentali in un’abitazione in cui in quel momento non c’era nessuno, hanno provocato fumo che ha bloccato al piano superiore una coppia di 73enni con la nipote di dieci anni. Proprio il fumo impediva di scendere ai piani sottostanti per uscire e mettersi al sicuro. Un vicino di casa, di 47 anni, ha tentato di aiutarli, cercando di salire al terzo piano, ma è rimasto bloccato dal fumo. L’arrivo dei vigili del fuoco ha risolto la situazione. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo e l’autoinfermieristica. Nessuna conseguenza per coppia e nipotina, fisicamente illesi, mentre il coraggioso vicino di casa è stato portato in ospedale a Guastalla per una lieve intossicazione. Sul posto anche i carabinieri. La palazzina è al momento inagibile, con i sette nuclei di residenti che hanno trovato alloggio alternativo per la notte.