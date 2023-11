Si incrociano e saltano gli specchietti. Un ragazzo di 19 anni rimane ferito

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito, in modo non grave, in un incidente accaduto ieri verso le 12,30 in via Cisa Ligure, all’altezza del ponte sul Crostolo, al confine tra Guastalla e Gualtieri. Nel transitare una accanto all’altra, due autovetture si sono urtate con gli specchietti retrovisori esterni. Uno di questi si è staccato ed è finito contro il finestrino di uno dei veicoli, che è andato in frantumi, con i pezzi di vetro che hanno ferito il conducente. Sono subito intervenuti sul posto gli operatori della Croce rossa e il personale dell’autoinfermieristica per le prime cure. Il giovane, residente a Guastalla, è stato poi accompagnato al vicino pronto soccorso. Intanto, sono stati mobilitati polizia locale e carabinieri per poter rintracciare il conducente dell’altra vettura, il quale non si sarebbe fermato a prestare soccorso o, almeno, per verificare quanto era successo, con relativi danni. Le forze dell’ordine hanno effettuato dei controlli in tutta la zona in base alle descrizioni sommarie fornite dal conducente ferito, oltre che con l’ausilio della videosorveglianza.