Si indaga ancora sul pestaggio

Non sono ancora stati individuati tutti i responsabili dell’aggressione a uno studente minorenne, avvenuta a fine ottobre al Convitto Corso di Correggio, come un gesto violento nato probabilmente da uno scherzo, poi degenerato, tanto da far finire la vittima in ospedale con traumi vari. I familiari del giovane ferito sono in attesa che venga completato il quadro degli accertamenti, augurandosi che "i responsabili possano rispondere di quanto commesso".

Intanto, proprio a Correggio nei giorni scorsi il tema delle "devianze giovanili" è stato affrontato in un incontro a palazzo dei Principi con l’associazione Pro.di.Gio. Con il servizio di psicologia scolastica, questa realtà è attiva in 15 scuole elementari, venti scuole medie, sette superiori, con una decina di operatori. Nei 23 anni di attività sono stati incontrati quasi 34 mila utenti tra studenti, genitori, insegnanti. "L’ascolto psicologico a scuola non si propone obiettivi di diagnosi e cura. Quanto invece un supporto per prevenire fenomeni di disagio legato a preadolescenza e adolescenza, di aiuto nell’orientamento, di sostegno alla genitorialità e agli insegnanti, o per fronteggiare situazioni critiche nel percorso scolastico", spiega il direttore di Pro.di.Gio, Lauro Menozzi. Che aggiunge: "Crediamo molto nell’alleanza tra gli adulti, unico modo per promuovere vero benessere per i nostri ragazzi e costruire dei percorsi di crescita consapevole, soprattutto dopo la pandemia che ha riportato le fragilità degli adolescenti a livelli di guardia da non sottovalutare.

Antonio Lecci