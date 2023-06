Si infortuna mentre ripristina la linea

Stava riparando la linea telefonica andata in avaria per la prima frana, causata dal primo temporale di questi giorni, quando è scivolato nel campo, ruzzolando rovinosamente per 15 metri. L’infortunio sul lavoro ieri alle 10 in località Lugara. Un 37enne, operaio della Sielte, stava ripristinando linea telefonica e fibra quando è caduto, battendo la testa e perdendo i sensi, per poi riprendersi. Sul posto i carabinieri di Baiso e il personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti. L’uomo, residente in Calabria, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Scandiano. Le sue condizioni, secondo i primi controlli, non sono gravi.