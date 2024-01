Si innalzano le rette per le case di riposo: "Il Comune come affronterà il rincaro?"

"Le rette per gli anziani nelle case protette pubbliche aumentano di 4 euro al giorno. Il Comune di Reggio come si sta organizzando per far fronte ai rincari?". Intervengono su un tema sollevato a livello regionale i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, autori di una interpellanza relativa proprio al forte rialzo delle spese introdotto con il bilancio regionale 2024. Nel nuovo piano, un aumento dovuto a una serie di adeguamenti e di cali di risorse nazionali porterà a un salto di 4.10 euro al giorno nelle rette per le case protette per anziani e disabili. Si parla di quasi 1.500 euro in più di costo all’anno per chi abbia una persona cara in una struttura pubblica o convenzionata.

Il problema coinvolge una grande fetta della popolazione. Nel solo territorio del Comune di Reggio Emilia gli anziani sono 36mila, il 21% degli abitanti. "La presenza di una persona non autosufficiente in famiglia può causare gravi pregiudizi economici a causa dell’affidamento di quest’ultima ad assistenti domiciliari privati o strutture protette", fanno presente De Lucia e Aguzzoli. I due consiglieri si rivolgono all’assessore Marchi e alla giunta per avere dati precisi e puntuali: quanti sono gli anziani ospitati nelle case protette? quando entreranno in vigore gli aumenti disposti dalla Regione Emilia-Romagna e quante saranno le famiglie maggiormente esposte al cambio tariffario delle case protette?