Si intitola ’Bye bye Dubai’ È il nuovo singolo di Little Taver

Mentre prosegue l’operazione di crowdfunding per la realizzazione dell’album "Ricco di famiglia", il cantante e showman reggiano Little Taver, di Correggio, propone al pubblico una anticipazione con il singolo "Bye bye Dubai", disponibile da questo fine settimana in radio e in versione digitale per Freecom.

Un brano composto dallo stesso Little Taver con James Din Terzi, che racconta quello che sarebbe successo se un emiro di Dubai avesse chiamato Taver a un evento nella perla degli Emirati Arabi. Tra incomprensioni, imprevisti e gag, il finale sarà del tutto inaspettato.

Il tutto in attesa dell’album, "Ricco di famiglia", che vuole essere un prodotto musicale scritto, composto ed eseguito con la volontà di mantenere sempre la caratterista impronta live, in cui Little Taver riesce a dare il meglio di sé.

Un album con quattro brani estratti dai concerti di Little Taver & His Crazy Alligators, più altri otto brani tra inediti e cover registrati in studio, con la partecipazione di Ape Regina, una drag queen che in varie occasione si è esibita con l’artista correggese.

La band di Taver con i suoi Alligators è nata negli anni Novanta, esibendosi in pub, festival ed eventi vari, portando in auge un travolgente Rock’n’Roll anni Cinquanta, ovviamente arricchito da tanta ironia e autoironia. Nel 2006 l’inserimento di una sezione fiati ha decisamente trasformato la band in una vera e propria orchestra, spaziando tra Rock’n’Roll, Rockabilly, Surf, Swing, Rhythm’n’Blues.

a.le.