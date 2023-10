Si intitola ’Docugatto’. È il film sul Gattaglio

Nonni e genitori lo sanno perché si chiama Gattaglio, ma le nuove generazioni? Graziano Cuna, presidente del circolo Gatto Azzurro, lo spiega all’inizio del bel documentario ’Docugatto’, prodotto da Videolab e realizzato da Armando Boselli, Matteo Cinque, Daniela Console e Matteo Ruggiero. Una breve immersione per immagini e racconti nell’anima di uno dei quartieri più vissuti della città. "A 100 metri da qui sorgeva un tempo una fabbrica di pelli. L’odore della lavorazione, molto pungente, attirava tanti gatti e quindi...". Un villaggio dei gatti, e a questo allude divertito il barman quando lo paragona ai puffi blu. Se c’è un elemento che abbonda nel cortometraggio, poi, è proprio il colore, allo scopo - noi pensiamo - di trasmettere un senso di appartenenza gioiosa e vitale dei residenti alle strade dove sono nati e cresciuti. Dove hanno giocato, di qua dal ponte. E non importa se quello eretto nel 1957 è stato appena abbattuto perché vetusto. Possiamo stare certi che gli abitanti del "villaggio dei gatti" si approprieranno anche di quello nuovo. Nato quartiere operaio, umile, al Gattaglio c’erano persone che si aiutavano a vicenda – prosegue la voce narrante, Graziano – e difficilmente sorgevano controversie. Ghiaia al posto dell’asfalto, pochi bagni nelle case e gli spruzzi delle lavastrade del Comune usati dai ragazzini per lavarsi. Naturale che crescendo ci si affezioni, no? Incontriamo tanti personaggi, nei dieci minuti del ’Docugatto’. Il tabaccaio, da cui trovare articoli di prima necessità come al supermercato, la fornaia, il gestore del Gattaglio’s pub, Marco, accomunati da un’esperienza: si conoscono tutti. E conoscono i residenti in questa porzione di terra, fra cimitero monumentale e via Calatafimi. Non solo. L’occhio cade inevitabilmente sulla fauna del Crostolo. Ratti neri che pasteggiano con gli avanzi di cibo. A cui fanno compagnia le nutrie, sulle sponde erbose. Nutrie che ritroviamo nelle stampe delle fotografie appese al bancone. Non proprio il primo soggetto che vi verrebbe in mente di esibire. Ma il senso di comunità che si respira da queste parti è talmente vivo che non ci sorprende più di tanto.