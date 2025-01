Si introduce in una villa e aggredisce i carabinieri. Convalidato l’arresto per un giovane di vent’anni

È stato convalidato l’arresto effettuato l’altro pomeriggio dai carabinieri in una villa in centro a Guastalla, dove è stato trovato un ventenne di origine straniera, residente in loco che – come anticipato ieri dal Carlino – si era introdotto nell’edificio dopo aver scavalcato la recinzione e forzato la porta di un garage. Accusato di tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale per il giovane, in attesa del processo, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Due carabinieri hanno riportato lievi escoriazioni per la reazione del ventenne quando si è visto scoperto nell’edificio di via Maldotti, dove i militari sono intervenuti in seguito all’attivazione dell’allarme anti intrusione. È stato usato spray urticante per poterlo fermare in sicurezza. Sono poi intervenuti i soccorsi sanitari, per una medicazione effettuata sul posto per far fronte agli effetti dello spray sugli occhi del ragazzo.