Si intrufola nel circolo bocciofilo con un coltello, 27enne denunciato

Ha usato una rastrelliera mobile trovata a bordo strada per colpire e danneggiare la porta del circolo bocciofila di Novellara, allo scopo di entrare nel locale.

Un’azione che però non è passata inosservata ad alcuni cittadini, nel fine settimana, tanto che l’allarme ai carabinieri è stato rapido. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso nel circolo un giovane di 27 anni, trovato oltretutto in possesso di un coltello da cucina con lama di 15 centimetri, del quale non è riuscito a giustificare il possesso.

Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la porta danneggiata, con a terra la maniglia antipanico e la catena spezzata. Sulla porta c’era una bicicletta, nella cui tasca posteriore si trovava il coltello, che è stata subito posto sotto sequestro.

Ora si sta indagando per cercare di capire se lo stesso 27enne, residente nella Bassa, possa aver messo a segno altri simili intrusioni nella zona. Nelle stesse ore, infatti, qualcuno ha tentato di accedere ad alcuni magazzini nei paraggi, tra cui un deposito della Croce rossa locale, usato in particolare per tenere generi alimentari destinati a persone bisognose. E’ stato lasciato il segno di scasso al portone, ma non sembra essere stato rubato nulla.

Lo stesso è accaduto pure in altri edifici, sempre magazzini, alla ricerca di facile bottino.