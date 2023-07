Si mangia dalle 20 e poi grande musica con Alberto Bertoli

Il programma della festa della Pastasciutta antifascista a Casa Cervi, nel parco i Campirossi, si apre alle 19. Alle 20 la distribzuone dei piatti, mentre alle 21 la parte istituzionale con i discorsi della presidente di Casa Cervi, Albertina Soliani, Giammaria Manghi (in rappresentanza della Regione), Giorgio Zanni (presidente della Provincia) i sindaci di Campegine e Gattatico Alessandro Spanò e Luca Ronzoni, Ivan Pedretti (Spi-Cgil) e Rosamaria Papaleo (Cisl). Alle 21,45, premiazione della XXII edizione del Festival di Resistenza - Teatro per la Memoria a Casa Cervi con la consegna del primo premio, del premio del Pubblico e del premio Gigi dall’Aglio Under 30. La giuria del Festival è presieduta da Maurizio Bercini. Poi sarà grande musica col concerto di Alberto Bertoli, il figlio dello scomparso Pierangelo Bertoli, segue il Dj-set Resistente a cura del deejay Mark Bee. Presenti anche i ragazzi del campo estivo di Estate Liberi (24 29 luglio), organizzato da Libera Reggio con il Cervi. Durante tutta la serata il Museo di Casa Cervi sarà visitabile liberamente. info: www.istitutocervi.it;

Altre ‘Pastasciutte Antifasciste’ nel territorio reggiano si sono tenute nei giorni scorsi a San Martino in Rio venerdì scorso, a Gualtieri, Guastalla, Bagnolo, Reggiolo e centri sociali Venezia e Biasola in città domenica scorsa. Mentre ieri sera è andata in scena a Poviglio. Oggi invece previste anche a Correggio, Scandiano, Castelnovo Monti, Fabbrico, Cavriago, a Lentigione per Brescello e Boretto, Albinea, Rubiera e San Polo. Mentre domani sarà la volta – nella data originaria dell’ottantenario della pastasciutta antifascista dei sette fratelli Cervi – di Reggio, in piazza Prampolini. E venerdì si chiude a Campagnola.

mgbo