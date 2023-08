Si parla del piano casa e dei diritti all’abitare con Majorino e de Franco

Stasera si parlerà del piano nazionale sulla casa alla festa del Pd all’Arena Campovolo di Reggio. Alle 19 saliranno sul palco della sala dibattiti Pierfrancesco Majorino (foto), responsabile diritto alla casa segreteria nazionale Pd, Maria Carmen Consolini, presidente Asppi Reggio, Lanfranco De Franco, assessore alla casa del Comune di Reggio, Carlo Veneroni, segretario provinciale Sunia Reggio, Gabriele Grisendi, tesoriere e componente Presidenza Ance di Reggio. Alle 21 l’evento in collaborazione con Anpi “Costituzione italiana: tra proposte di modifica ed esigenze di attuazione” con Gianfranco Pasquino, politologo e professore emerito Unibo.

Domani invece si parlerà di mafia e del boss che ha esteso i suoi tentacolari interessi da Cutro all’Emilia-Romagna e altre regioni del Nord, scalando con gli omicidi le tradizionali gerarchie criminali per poi entrare nella finanza globale flirtando con massoneria e politica. Di Nicolino Grande Aracri ne parleranno domani alle 19,30 – sempre alla sala dibattiti – un giornalista calabrese in prima linea contro la ‘ndrangheta e un sindaco reggiano che da sempre promuove iniziative antimafia e di educazione alla legalità. A confrontarsi saranno Antonio Anastasi del Quotidiano del Sud, ed Emanuele Cavallaro, primo cittadino di Rubiera e componente della segreteria provinciale del Pd. Anastasi, di origine cutrese, come cronista di Nera e Giudiziaria, da quasi trent’anni quotidianamente descrive ed analizza con precisione e coraggio il magma ribollente della ‘ndrangheta (a partire dalle guerre tra cosche degli anni ’90, che tanti morti ha fatto anche alle nostre latitudini). È stato dunque naturale per Anastasi scrivere il libro "La storia di mano di gomma" sulla parabola del capomafia. Questo appassionate volume, agile e col ritmo di un noir, sarà lo spunto per un dialogo coordinato da Francesca Chilloni de il Resto del Carlino.