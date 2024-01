Si parla del rapporto fra generazioni

Proseguono gli appuntamenti della Luc (Libera Università del Crostolo) sul tema de "Il romanzo", un ciclo di incontri dedicati al romanzo e alla letteratura. Oggi alle 17,30 alla sede dell’Università di viale Allegri si parla di "Chi porta la luce? Dissonanze generazionali nella narrativa di Cormac McCarthy" con Franco Nasi. Il rapporto fra generazioni, spesso conflittuale, è uno dei temi che ritornano continuamente nella produzione narrativa e teatrale di Cormac McCarthy, da "Non è un paese per vecchi", a "Oltre il confine", a "Stonemason" fino a "The Road".