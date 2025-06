Si parte con i ’Mercoledì da Leoni’ dell’estate in centro storico

Si parte con i ’Mercoledì da Leoni’. Tanti gli appuntamenti che questa sera animano la città. Alle 18, piazza San Prospero si trasforma in un salotto a cielo aperto con il primo appuntamento di ’Piazza San Prospero Orediciotto’.

Nella prima serata ospite è la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, che dialoga con Domenico Varipapa, docente ed esperto di adolescenza, sul tema ’Tenere gli occhi ben aperti’, a partire dal romanzo di De Gregorio, ’Di madre in figlia’.

Culmine della serata è in piazza Martiri del 7 luglio, dove alle 21 Paolo Belli e la sua travolgente Big Band regalano al pubblico una serata di grande musica.

Danza protagonista dalle 20.30 nello spazio antistante il teatro Valli, con ’Last movement of hope’, una performance dei danzatori del corso di perfezionamento Agora Coaching Project su coreografia di Adriano Bolognino.

Gli amanti dello sport possono trovare diverse occasioni per mettersi in gioco fin dal mattino. Dalle 10 in piazza Prampolini c’è ’Il ritorno del Gnaker’ e alle 19, in piazza della Vittoria, è il turno di Valorugby Emilia con l’incontro ’Il vero successo è il valore’ e di Nakayama che presenta ’Un’arte marziale che allena fisico e mente’.

Alle 20, le strade del centro prendono vita con la marching band ’Gli ottoni matildici’, partendo dalla stazione storica, per via Emilia San Pietro fino a piazza dal Popol Giost.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma dettagliato è disponibile online su www.comune.reggioemilia.it/mercoledidaleoni