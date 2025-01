Si pensa alle ‘zone rosse’: "È al vaglio del Prefetto"

In attesa dell’Esercito, Reggio pensa alla ‘zona rossa’ per il quartiere stazione e luoghi sensibili per arginare degrado e criminalità. Dopo il proficuo confronto al Viminale col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (i quale ha promesso verrà a presiedere in città un comitato per l’ordine pubblico), il sindaco Marco Massari, a margine dell’inagurazione dell’ampliamento della casa della comunità Reggio Ovest di venerdì, ha parlato di uno studio al vaglio con prefetto Maria Rita Cocciufa e questore Giuseppe Maggese per l’applicazione delle cosidette ’zone rosse’ inserite dal Ddl sicurezza del Governo, al fine di vietare nelle aree urbane individuate, tramite ordinanze ad hoc, la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. Uno strumento testato in primis a Bologna e Firenze con riscontri positivi secondo il ministero e successivamente esteso ad altre grandi città come Milano. Un’attuazione che rientra nella più ampia strategia volta a garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. I provvedimenti di allontanamento presi finora nelle città campione, riguardano individui con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o porto di armi, che nelle zone monitorate hanno assunto comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, rappresentando un pericolo concreto per la sicurezza; in caso di violazione degli ordini di allontanamento, si procede con denuncia all’autorità giudiziaria. Tutto ciò, in attesa, come detto, di sapere se dalla Capitale arriverà il placet o meno all’invio dell’esercito dopo l’istanza inviata nel luglio scorso dal prefetto Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ del Governo. Un ‘semaforo verde’ che sembra avvicinarsi. Ci si aspetta l’ok dopo l’arrivo di Piantedosi in città (data da definire). Cesare Corbelli