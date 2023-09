"Si perde sempre": stasera un incontro sui pericoli della ludopatia

Proseguono gli incontri di "Si perde sempre", la campagna a contrasto del gioco d’azzardo che i Comuni dell’Unione Pianura Reggiana promuovono su tutto il territorio. Un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Pro.Di.Gio., per informare e sensibilizzare sul tema delle ludopatie.

Stasera alle 21 è in programma l’incontro alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro a Correggio, con la presenza degli esperti di Taxi 1729, che con la loro performance "smontano alcune delle più diffuse e false credenze sul gioco d’azzardo".

"In questo modo – spiegano – viene restituito il senso delle reali e nulle probabilità di vincere utilizzando il rigore della logica e della matematica abbinato alla vivacità di un talk".

Un’indagine Gasp sull’Emilia-Romagna evidenzia come nel 2020 tra i cittadini 18-84 anni quasi il 69% ha giocato almeno una volta nella vita, con un dato di prevalenza superiore a quello rilevato a livello nazionale. In generale, tra i giocatori, i bartabacchi sono i luoghi prescelti per giocare, seguiti dalle case gioco e sale scommesse e dalla propria abitazione attraverso le piattaforme on line.

Al momento i giochi d’azzardo più diffusi sono le videolottery e le slot machine, i gratta e vinci. Rientrano nei più gettonati anche il lotto e il superenalotto, i giochi al casinò, il "Win for life", le scommesse sportive o ippiche, il bingo, i giochi on line con vincite in denaro.